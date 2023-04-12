Арестович рассказал о невозможности провести сейчас контрнаступление ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович объяснил, почему контрнаступление ВСУ откладывается на неопределённый срок.

Украинский военный аналитик рассказал, что украинской армии мешают неблагоприятные погодные условия.

"Единственная причина, которая препятствует началу нашему контрнаступлению — дожди", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович объяснил, что для прохождения танков грунт должен быть сухим на 30 сантиметров.

Нормализацию погоды, по словам аналитика, следует ожидать через две-три недели.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина может создать ядерное оружие меньше чем за год.

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