Алексей Арестович объяснил, почему контрнаступление ВСУ откладывается на неопределённый срок.
Украинский военный аналитик рассказал, что украинской армии мешают неблагоприятные погодные условия.
"Единственная причина, которая препятствует началу нашему контрнаступлению — дожди", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.
Арестович объяснил, что для прохождения танков грунт должен быть сухим на 30 сантиметров.
Нормализацию погоды, по словам аналитика, следует ожидать через две-три недели.
Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина может создать ядерное оружие меньше чем за год.
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