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Арестович рассказал о невозможности провести сейчас контрнаступление ВСУ

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Силовые структуры

Алексей Арестович объяснил, почему контрнаступление ВСУ откладывается на неопределённый срок.

Арестович рассказал о невозможности провести сейчас контрнаступление ВСУ

Украинский военный аналитик рассказал, что украинской армии мешают неблагоприятные погодные условия.

"Единственная причина, которая препятствует началу нашему контрнаступлению — дожди", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович объяснил, что для прохождения танков грунт должен быть сухим на 30 сантиметров.

Нормализацию погоды, по словам аналитика, следует ожидать через две-три недели.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина может создать ядерное оружие меньше чем за год.

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Слив данных о наступлении ВСУ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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