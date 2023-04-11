Арестович: Украина может создать ядерное оружие за девять месяцев

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Киев способен сделать ядерное оружие за девять месяцев. Однако властям это не нужно, подчеркнул политик.

"Мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем", — объяснил Арестович в интервью журналисту Василию Голованову.

По словам экс-советника, Украине выгоднее остаться цивилизованной страной, которая даже при боевых действиях соответствует общеевропейским и гуманистическим трендам.

Ранее Арестович предрёк Украине "тяжелейший период" после завершения конфликта с Москвой.

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