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Арестович: Украина может создать ядерное оружие за девять месяцев

Силовые структуры

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Киев способен сделать ядерное оружие за девять месяцев. Однако властям это не нужно, подчеркнул политик.

Арестович: Украина может создать ядерное оружие за девять месяцев

"Мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем", — объяснил Арестович в интервью журналисту Василию Голованову.

По словам экс-советника, Украине выгоднее остаться цивилизованной страной, которая даже при боевых действиях соответствует общеевропейским и гуманистическим трендам.

Ранее Арестович предрёк Украине "тяжелейший период" после завершения конфликта с Москвой.

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Военный стратег: "Или мы применим ядерное оружие, или проиграем"
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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