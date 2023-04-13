"Известия": командованию ВСУ не удалось подтянуть в Артёмовск дополнительные резервы

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командованию Вооружённых сил Украины (ВСУ) не удалось перебросить дополнительные резервы на Артёмовское направление.

Ранее Киев предпринял попытку вывода из Артёмовска кадровых частей и подразделений сил спецопераций. Этот процесс прикрывали резервисты.

"Подтянуть в город дополнительные силы Вооружённых формирований Украины не удалось — они были рассеяны авиационными и артиллерийскими ударами", — сообщают корреспонденты "Известий".

По информации источников издания, киевский режим собирался заменить убывающих кадровиков стрелковыми батальонами, однако попытка усиления гарнизона ВСУ обернулась провалом.

12 апреля советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил об уничтожении большинства перебрасываемых в Артёмовск украинских боевиков. Он отметил, что их ликвидируют на подъезде к городу.

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