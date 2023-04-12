Советник Пушилина Гагин рассказал об уничтожении большинства перебрасываемых в Артёмовск бойцов ВСУ

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что большую часть военных армии Украины, которых Киев направляет в Артёмовск (Бахмут), российские силы ликвидируют на подъезде к населённому пункту.

Как заявил советник врио главы ДНР, Артёмовское направление является одним из самых опасных. Руководство ВСУ перекидывает резервы на этот участок фронта, добавил эксперт.

"Техника и личный состав уничтожаются на подъезде", — заключил Гагин, слова которого передаёт ТАСС.

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