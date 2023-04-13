Гагин: группировка ВСУ в Артёмовске блокирована и не имеет возможности отступить

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Группировка вооружённых сил Украины в Артёмовске блокирована.

На данный момент националисты не имеют возможности отступить. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

Ранее он сообщал, что сегодня украинская армия не располагает достаточными резервами в зоне боевых действий для успеха в наступлении. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1", который был посвящён появлению сети якобы секретных документов Министерства обороны США, имеющих информацию о планируемом контрнаступлении ВСУ.

"На данный момент того, что находится на самой линии боевого соприкосновения, на мой взгляд, недостаточно для какого-то серьёзного успеха в самом контрнаступлении", — отметил тогда Гагин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.