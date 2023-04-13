Наказанием для русских будет их полное игнорирование в информационном поле Украины.
Об этом сообщил боевик ВСУ и украинский адвокат Маси Найем.
"Я не хочу жить с русскими. Они мне безразличны. Когда вы и я, люди вокруг нас будем счастливы, последнее, о чем мы вспомним, будут русскими. Большинство из них должно исчезнуть, как они исчезают каждый день в тех тысячах людей, которых мы убили на фронте", — цитрует националиста "ПолитНавигатор".
Он отметил, что русских "больше не существует", их надо абсолютно игнорировать в информационном пространстве. И это якобы лучшее наказание для русских.
Напомним, Маси Найем участвовал в карательной операции против республик Донбасса. Воевал в составе ВСУ, получил тяжёлое ранение, лишился глаза.
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