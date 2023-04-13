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Политолог Ищенко: у ВСУ нет резерва в 200 тысяч человек под Бахмутом

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Силовые структуры

У Киева нет резервов в 200 тысяч человек на Бахмутском направлении. Иначе они уже были бы введены в бой против российских сил. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием "Украина.ру".

Политолог Ищенко: у ВСУ нет резерва в 200 тысяч человек под Бахмутом

Эксперт считает, что если бы у ВСУ было столько подготовленных бойцов, они давно бы уже перешли в наступление, а не стали бы просто ждать и смотреть, как забирают город. И это была бы отличная пиар-кампания для команды президента Владимира Зеленского.

Более правдоподобно звучит версия о том, что на всём фронте у украинцев в целом около 400 тысяч. 40-50 тысяч из них могут быть формирующимися резервами, предположил аналитик.

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Слив данных о наступлении ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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