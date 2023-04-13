Полковник ВСУ Свитан допустил, что войска ВС Украины освободят Крым до осени 2023 года

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ могут завоевать Крым к осени 2023 года. Об этом заявил полковник в отставке, военный лётчик-инструктор украинской армии Роман Свитан в интервью сайту "Главред”.

Эксперт выразил оптимистичную оценку перспектив завоевания Крыма и не исключил возможности контратаки украинских войск "под Белгород или Курск". Успех военных операций будет зависить от объёма помощи западных партнёров.

"Если всё пойдёт так же хорошо, как в первые три месяца 2023 года, или даже лучше, и мы увидим и ПТРК, и самолёты, то мы точно сможем освободить Крым к осени. У нас есть такой шанс летом”, — сказал полковник.

Свитан допустил, что ВСУ будут заниматься Донбассом до конца года, потому что "мы не можем взять его сразу". Однако он не считает, что операция по взятию Крыма затянется надолго.

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