Генштаб ВСУ заявил о намерении РФ запустить массовое производство ракет Х-50

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия скоро сможет задействовать для массированных ударов по инфраструктуре и скоплению войск ВСУ новейшие ракеты Х-50. Об этом в ходе брифинга проинформировал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Данную ракету приняли на вооружение ВС России в 2019 году. Х-50 существует в двух вариантах: проникающем и кассетном. Она может лететь по маловысотной траектории. На её борту имеется станция постановки активных помех, что делает перехват ракеты крайне сложной задачей для противовоздушной обороны.

По словам Громова, в Генштабе ВСУ имеется информация о намерении России запустить серийное производство вышеупомянутого оружия в июне 2023 года. Это увеличит интенсивность ударов по Украине уже осенью.

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