Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные продолжают находиться в Новой Каховке. Он назвал информацию, распространённую Генеральным штабом Вооружённых сил Украины, вбросом.
В Telegram-канале Сальдо опубликовал заявление, в котором говорится, что все российские военные в Новой Каховке и других местах дислокации на левом берегу Днепра остаются на своих местах. По мнению эксперта, вброс Генштаба ВСУ может быть связан с тем, что приезд президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область не принёс желаемого пиар-эффекта, и противникам необходимо больше виртуальных побед.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.