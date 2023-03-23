Генштаб ВСУ признал, что ошибочно заявил о выходе войск ВС РФ из Новой Каховки

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные продолжают находиться в Новой Каховке. Он назвал информацию, распространённую Генеральным штабом Вооружённых сил Украины, вбросом.

В Telegram-канале Сальдо опубликовал заявление, в котором говорится, что все российские военные в Новой Каховке и других местах дислокации на левом берегу Днепра остаются на своих местах. По мнению эксперта, вброс Генштаба ВСУ может быть связан с тем, что приезд президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область не принёс желаемого пиар-эффекта, и противникам необходимо больше виртуальных побед.