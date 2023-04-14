Рогов: серия взрывов произошла в находящемся под контролем Киева Запорожье

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в находящемся под контролем киевского режима Запорожье.

По его словам, мощные взрывы прогремели 14 апреля примерно в 01:18 по местному времени. Он отметил, что громкие звуки были слышны в Заводском, Шевченковском и других районах города. Как пояснил чиновник, Киев объявил воздушную тревогу уже после завершения атаки.

"В Запорожье громкая ночь", — подчеркнул Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее в администрации региона заявили, что координацию Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении осуществляют иностранные военнослужащие. Наёмники отслеживают, с какой скоростью украинские солдаты выполняют приказы Киева на линии боевого соприкосновения.

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