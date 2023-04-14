Хакеры опубликовали состав оперативной группировки войск ВСУ "Харьков"

Хакеры опубликовали состав оперативной группировки войск "Харьков" вооружённых сил Украины (ВСУ). Данными они поделились в соцсетях.

Так, согласно раскрытой хакерами информации, численность группировки на 30 января 2023 составляла почти 26 тысяч человек, вооружения и военной техники — более пяти тысяч единиц.

Из документа можно определить, что зона ответственности ОГ "Харьков" начинается в районе города Золочев и заканчивается на участке Купянск-Двуречная.

Часть батальонов за два с половиной месяца с Харьковского направления перебросили под Бахмут (Артёмовск), а вместо них в область прибывали потрёпанные в "бахмутской мясорубке" подразделения.

Попытки украинского командования показать, что в последнее время на данном участке отмечается концентрация войск, пока выглядят не очень убедительно, отметили хакеры.

Ранее хакеры RaHDit назвали имя украинского хирурга, который хвастался тем, что вырезает органы у русских солдат.

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