RT: хакеры RaHDit назвали имя украинского хирурга, который вырезает органы у русских солдат

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Хакерская группировка RaHDit смогла выяснить имя украинского полевого хирурга, который заявил на видео, что вырезает органы у раненых российских бойцов, чтобы продавать их на чёрном рынке. Об этом сообщает RT в своём Telegram-канале.

По данным хакеров, это Андрей Дмитришин, родом он из Ивано-Франковской области, ему 37 лет.

Мужчина был участником так называемой (киевскими властями) "АТО в Донбассе" и служил в Нацгвардии Украины в 2014–2015 годах. Он использует разные имена в соцсетях. На записи, распространённой в Сети, он представляется не Андреем, а Владимиром.

В ролике врач хвастается, что удалял органы у российских солдат без обезболивающих. По факту данного видео СК РФ уже поручил провести проверку.

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