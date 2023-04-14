Головатюк: Тихоокеанский флот должен быть готов к отражению возможных ударов Японии и США

Приведение Тихоокеанского флота РФ в высшую степень боеготовности — это обыкновенная плановая учёба, сообщил член президиума "Офицеров России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк, оценивая в интервью Pravda.Ru причины внезапной проверки.

По его словам, подобные мероприятия всегда проводятся в соответствии с планами Минобороны РФ. При этом специалист напомнил, что у России есть спорные территории с Японией.

"Нам необходимо быть в постоянной готовности с учётом нынешней ситуации и отражать провокации, которые японцы могут осуществить при поддержке Соединённых Штатов. Проверки нужны для того, чтобы РФ могла отразить возможную высадку десанта и нанесение ударов по нашим территориям", — сказал Головатюк.

Он выразил уверенность в том, что Тихоокеанский флот достойно справится с поставленными задачами. Как пояснил эксперт, военнослужащие РФ обязаны защищать свою территорию всеми имеющимися силами и средствами.

"В чём отличие русского солдата от военных других стран, в том числе НАТО? Солдат НАТО воюет до последнего патрона, русский солдат — до последней капли крови", — заключил собеседник издания.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности из-за внезапной проверки. В ходе учений российские военные отразят условную высадку противника на южные Курильские острова и Сахалин.

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