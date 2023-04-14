Шойгу: Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин в ходе проверки

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во время внезапных проверочных мероприятий военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) должны будут отразить условную высадку противника на Южные Курилы и Сахалин, следует из заявления руководителя Минобороны России Сергея Шойгу.

По его словам, военные РФ отработают действия по созданию препятствий для развёртывания резервов гипотетического врага в южной части Охотского моря. Кроме того, им придётся остановить высадку предполагаемого противника на южные Курильские острова и Сахалин, уточнил министр.

"На протяжении всей проверки прошу обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику", — подчеркнул Шойгу в ходе совещания с руководящим составом МО РФ.

Ранее глава Минобороны объявил о приведении Тихоокеанского флота России в высшую степень боеготовности из-за внезапной проверки, а также перечислил задачи, которые поставлены перед российскими военнослужащими.

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