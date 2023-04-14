Командование ВСУ проинформировало об ударе ВКС РФ по промышленному объекту на Черниговщине

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Пресс-служба оперативного командования "Север" Сухопутных войск Украины сообщила об ударе ВС РФ по объекту на Черниговщине.

Удар ВКС РФ по объекту в Черниговской области

С помощью "умных бомб" российские войска поразили промышленный объект в Семёновском районе Черниговской области. Событие произошло в 16:00. В результате удара имеются разрушения зданий.

"Предварительно один работник предприятия ранен. На месте происшествия работает Нацполиция и ГСЧС", — говорится в заявлении пресс-службы областной администрации.

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