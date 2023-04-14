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Командование ВСУ проинформировало об ударе ВКС РФ по промышленному объекту на Черниговщине

0:48
Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Пресс-служба оперативного командования "Север" Сухопутных войск Украины сообщила об ударе ВС РФ по объекту на Черниговщине.

Командование ВСУ проинформировало об ударе ВКС РФ по промышленному объекту на Черниговщине
Удар ВКС РФ по объекту в Черниговской области
Удар ВКС РФ по объекту в Черниговской области

С помощью "умных бомб" российские войска поразили промышленный объект в Семёновском районе Черниговской области. Событие произошло в 16:00. В результате удара имеются разрушения зданий.

"Предварительно один работник предприятия ранен. На месте происшествия работает Нацполиция и ГСЧС", — говорится в заявлении пресс-службы областной администрации.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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