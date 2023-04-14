Украинские бойцы всё чаще оставляют свои позиции в Запорожской области

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В командовании 123-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), дислоцированной в Запорожской области, заметили, что украинские военные всё чаще самовольно оставляют свои позиции и отказываются выполнять приказы начальства.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые ведомства Запорожской области, в распоряжении которых оказался доклад на имя украинского руководства.

Представители командования бригады ВСУ отметили, что моральный дух их бойцов находится на крайне низкой отметке, и как следствие этого участились случаи саботажа, отказы от выполнения распоряжений командиров и бегство с позиций.

"Согласно имеющейся информации, в 123-й бригаде ВСУ отмечается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава, которое выражается в увеличении числа случаев оставления позиций, отказе выполнять задания на передовом крае обороны, а также саботировании приказов и распоряжений командного состава", — сообщил источник.

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что ВСУ едва ли смогут провести масштабное наступление в регионе.

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