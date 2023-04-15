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Лётчик Су-34 рассказал, как ВКС РФ сбили лучших украинских пилотов в начале СВО

1:06
Силовые структуры

В первые месяцы спецоперации российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили лучших пилотов Украины. Об этом рассказал лётчик сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 на условиях анонимности.

Лётчик Су-34 рассказал, как ВКС РФ сбили лучших украинских пилотов в начале СВО

Он отметил, что боевой самолёт ВКС РФ оснащён прицельным комплексом, который позволяет отслеживать цели не только в воздухе, но и на земле. Также на вооружении Су-34 находятся дальнобойные ракеты, которые обеспечивают российских пилотов преимуществом перед противником. Иногда украинские лётчики не осознают, что истребители ВКС РФ следят за ними, отметил офицер.

"Как только противник выходит на рубеж пуска — он сразу получает в лоб пару наших ракет", — указал пилот Су-34 в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

В первые месяцы спецоперации самые сильные лётчики противника были сбиты российскими ВКС, подчеркнул он.

"Сейчас мы видим, что фактически украинский пилот — это смертник", — заключил лётчик.

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Атака на дрон США - началась III мировая? Путин взвинтил ставки до потолка
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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