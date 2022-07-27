Баранец: новый разведкомплекс на базе Су-34 позволит сократить потери в ходе СВО

У разведывательного комплекса на базе фронтового бомбардировщика Су-34 под брюхом есть специальное устройство, которое позволяет насквозь видеть всё, что творится на поле боя. Об этом заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя Pravda.Ru применение новой авиационной системы в ходе спецоперации (СВО) на Украине.

"Это уникальный "глазастый" комплекс, который помогает нам вскрывать положение дел на позициях противника. Я считаю, что это нам поможет плотнее изучать ситуацию на поле боя и не нести лишние потери", — объяснил он.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что в ходе военной спецоперации применяются различные виды вооружений, в том числе с новыми системами целеуказания и разведки. По его мнению, это является тактическими эпизодами. Необходимо уделить особое внимание окружению, разгрому и уничтожению группировки ВСУ в Донбассе, заявил Коротченко.

"Всё остальное — это тактические эпизоды, о которых бессмысленно говорить, надо решать главную задачу. Все вооружения, которые применяются и отрабатываются — это важная информация, но второстепенная", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее информированный источник сообщил, что ВКС РФ начали применять в рамках спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34.

"В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС", — заявил он.