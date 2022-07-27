Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Диетолог: мускатный орех может вызывать галлюцинации или убить вас
Кардиолог о запретах при варикозе: не поднимать тяжести и не ходить в баню
Закусывание нижней губы и прикусывание языка — реальный риск развития рака
Челябинской воспитательнице грозит штраф за жестокое обращение с детьми
Шкиряк: "Русские не заслуживают называться ни народом, ни нацией"
Экс-депутат Рады Килинкаров: Запад заставит Зеленского пойти в контрнаступление
Диетолог Соломатина: борщ нельзя назвать только украинским блюдом
Врач Мескина: курение родителей ведёт к астме, диабету и артриту у детей
Михеев: четверть жителей Запорожья и Херсонщины всегда были за РФ

Баранец: новый разведкомплекс на базе Су-34 позволит сократить потери в ходе СВО

Силовые структуры

У разведывательного комплекса на базе фронтового бомбардировщика Су-34 под брюхом есть специальное устройство, которое позволяет насквозь видеть всё, что творится на поле боя. Об этом заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя Pravda.Ru применение новой авиационной системы в ходе спецоперации (СВО) на Украине.

Баранец: новый разведкомплекс на базе Су-34 позволит сократить потери в ходе СВО

"Это уникальный "глазастый" комплекс, который помогает нам вскрывать положение дел на позициях противника. Я считаю, что это нам поможет плотнее изучать ситуацию на поле боя и не нести лишние потери", — объяснил он. 

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что в ходе военной спецоперации применяются различные виды вооружений, в том числе с новыми системами целеуказания и разведки. По его мнению, это является тактическими эпизодами. Необходимо уделить особое внимание окружению, разгрому и уничтожению группировки ВСУ в Донбассе, заявил Коротченко.

"Всё остальное — это тактические эпизоды, о которых бессмысленно говорить, надо решать главную задачу. Все вооружения, которые применяются и отрабатываются — это важная информация, но второстепенная", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее информированный источник сообщил, что ВКС РФ начали применять в рамках спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34.

"В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС", — заявил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Наёмник из США заявил, что ВСУ смотрят на Херсон как на следующую Фаллуджу

Американский наёмник поделился мнением об анонсированном Украиной контрнаступлении на Херсон.

Наёмник из США заявил, что ВСУ смотрят на Херсон как на следующую Фаллуджу
Wiadomości: польские генералы оценили способность ВСУ начать контрнаступление
Силовые структуры
Wiadomości: польские генералы оценили способность ВСУ начать контрнаступление
Военные новости
Секретная российская разработка стала неприятным сюрпризом для хваленых HIMARS
Силовые структуры
Леонков: угнанный боевой самолёт могли бы сбить после отклонения от маршрута
Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский Александр Артамонов На Западе бьют тревогу: "Путин превращает Россию в ещё один мега-Иран" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Евсеев: признание Северной Кореей республик Донбасса уничтожит США
Силовые структуры
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
Британская разведка: Россия не может захватить Одессу морским десантом
Мир. Новости мира
Британская разведка: Россия не может захватить Одессу морским десантом
Последние материалы
Диетолог Соломатина: борщ нельзя назвать только украинским блюдом
Баранец: новый разведкомплекс на базе Су-34 позволит сократить потери в ходе СВО
Диетолог: после 50 лет необходимо менять пищевые привычки
Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом
Врач Мескина: курение родителей ведёт к астме, диабету и артриту у детей
Михеев: четверть жителей Запорожья и Херсонщины всегда были за РФ
Пересадка роз: с августа следует прекратить обильные удобрение и полив кустов
Пленный боевик "Азова"* признался в жестоких преступлениях в Мариуполе
Рогов: ВСУ пытались провести атаку на Мелитополь ударными дронами
В Берлине намекают: это русские не забирают турбину для "Северного потока"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников