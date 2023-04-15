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SouthFront: на стороне Украины воевали 187 наёмников из Интернационального легиона Франции, 75 из них уничтожены

1:42
Силовые структуры

Вместе с военной техникой Европа поставляет Вооруженным силам Украины пушечное мясо. Об этом пишет издание SouthFront, приводя статистику. Иностранный легион Франции активно отправляет своих бойцов в Донбасс, но оттуда приходит лишь "груз-200".

SouthFront: на стороне Украины воевали 187 наёмников из Интернационального легиона Франции, 75 из них уничтожены

На территории Украины в августе было зафиксировано порядка пяти тысяч иностранных наёмников из стран Европы. 187 солдат из Франции прибыли обратно на родину, 75 боевиков были убиты, а 63 сбежали, не желая умирать, сообщает источник. К августу 2022 количество французов в зоне СВО не превышало 49 человек.

"Многие из них были удивлены интенсивностью боевых действий и бессилием украинских военных обеспечить свою безопасность вдали от линии фронта, а также организовать свои операции и обеспечить иностранцев необходимым оборудованием", — пишет SouthFront.

МИД Франции официально признал гибель лишь восьми наёмников из Франции. В основном французские солдаты, а также боевики из других европейских стран — это молодые нацисты с военным опытом.

Поскольку десятки из них были легко идентифицированы, они с гордостью делятся своей информацией в социальных сетях и больше заинтересованы в фотографировании и флирте с украинскими девушками, многие из них используют приложения для знакомств. Они неосторожны в использовании онлайн-сервисов и уже допустили утечку некоторой стратегически важной информации, сообщает издание.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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