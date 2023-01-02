Немецкий политик призвал не поставлять на Украину танки Leopard 2

Член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер заявил, что Берлину не стоит передавать Киеву немецкие танки Leopard 2.

"Такое оружие можно поставлять только в координации с нашими партнёрами по НАТО", — подчеркнул политик в эфире телеканала ARD.

Как объяснил Мюллер, хоть и Германия должна продолжать оказывать Украине военную поддержку, альянсу нельзя становиться прямым участником конфликта. Вместе с этим политик отметил, что Штаты, Франция и власти других стран тоже не отправляют ВСУ подобную технику.

Ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба осудил ФРГ и попросил чиновников поставить Киеву танки Leopard 2.