Член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер заявил, что Берлину не стоит передавать Киеву немецкие танки Leopard 2.
"Такое оружие можно поставлять только в координации с нашими партнёрами по НАТО", — подчеркнул политик в эфире телеканала ARD.
Как объяснил Мюллер, хоть и Германия должна продолжать оказывать Украине военную поддержку, альянсу нельзя становиться прямым участником конфликта. Вместе с этим политик отметил, что Штаты, Франция и власти других стран тоже не отправляют ВСУ подобную технику.
Ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба осудил ФРГ и попросил чиновников поставить Киеву танки Leopard 2.
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