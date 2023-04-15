РИА Новости: Киев бросает в Артёмовске большое число тел погибших боевиков

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины оставляют большое количество тел погибших в Артёмовске боевиков. При этом, об их эвакуации украинское командование даже не пытается договориться с российскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости.

"Даже попыток не было, чтобы прийти, договориться", — говорится в материале.

По словам российских бойцов, в Артёмовск брошены все силы не только ВСУ, но и теробороны. Военнослужащие рассказали, что собственный гарнизон города давно уничтожен и теперь последние рубежи пытаются оборонять собранные со всей страны резервисты.

По последним данным, под контролем российских войск находится уже 80 процентов территории города.

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