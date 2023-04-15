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Боевики ВСУ носятся по руинам: бои в Артёмовске глазами противника

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Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины сняли кадры текущей обстановки в Артёмовске. Видео опубликовано в Сети.

Боевики ВСУ носятся по руинам: бои в Артёмовске глазами противника

На кадрах видно, что город лежит в руинах. Боевики передвигаются по завалам разрушенных зданий. На фоне постоянно гремят взрывы.

"Саня, резче давай. Быстрее передвигайся по открытой местности", — подгоняет один из боевиков своих однополчан.

По последним данным, российские войска взяли под свой контроль ещё два района города.

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Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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