Боевики ВСУ носятся по руинам: бои в Артёмовске глазами противника

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины сняли кадры текущей обстановки в Артёмовске. Видео опубликовано в Сети.

На кадрах видно, что город лежит в руинах. Боевики передвигаются по завалам разрушенных зданий. На фоне постоянно гремят взрывы.

"Саня, резче давай. Быстрее передвигайся по открытой местности", — подгоняет один из боевиков своих однополчан.

По последним данным, российские войска взяли под свой контроль ещё два района города.

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