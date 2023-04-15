Боевики Вооружённых сил Украины сняли кадры текущей обстановки в Артёмовске. Видео опубликовано в Сети.
На кадрах видно, что город лежит в руинах. Боевики передвигаются по завалам разрушенных зданий. На фоне постоянно гремят взрывы.
"Саня, резче давай. Быстрее передвигайся по открытой местности", — подгоняет один из боевиков своих однополчан.
По последним данным, российские войска взяли под свой контроль ещё два района города.
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