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Ходаковский рассказал о причинах неудач России на СВО

1:24
Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский задался вопросом, является ли Россия жертвой в братоубийственном конфликте или РФ тоже есть в чём упрекнуть.

Ходаковский рассказал о причинах неудач России на СВО

Ходаковский считает неправильным не видеть недостатков, присущих России.

"После объявления СВО выглядит странным утверждать, что только чужие злые силы во всём виноваты, а мы в положении защиты", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Командир батальона "Восток" признал, что "мы тут не белые пушистые кролики".

Военачальник отметил неумение россиян довести задуманное до конца. Он считает, что РФ виновата, так как долгое время бездействовала.

"Крым стал исключением, но кажется — мы тогда сами испугались своей дерзости", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".

Ходаковский считает, что Россия терпит неудачи там, где требуется быть подлым и низким.

"Мы не могли быть эффективными в хитростях и играх по Украине, и уверенно брели вторым номером, с опозданием реагируя на шаги противника. И даже СВО — это анекдотичная реакция поклёванного персонажа: а я, а я… а я вам всем чертей дам", — поделился своей точкой зрения комбат "Востока".

Ранее Александр Ходаковский рассказал о необычной просьбе со стороны ВСУ.

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Главная проблема СВО - пришло время сказать неприятную правду
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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