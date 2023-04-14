Ходаковский рассказал о просьбе со стороны ВСУ: Мы по сто пятьдесят гробов в неделю отправляем

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал фронтовую историю о том, как с ним связался представитель ВСУ с неожиданным предложением.

Ходаковский вспомнил, как в 2014 году с ним связался по телефону командир 93-й бригады ВСУ Олег Микац.

"Голос говорит странные слова: может, хватит друг друга убивать? — Мы по сто пятьдесят гробов в неделю отправляем", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

В ответ на это Ходаковский посоветовал представителю ВСУ перестать атаковать их по два раза в день.

Командир батальона "Восток" отметил, что девять лет назад "человеческое играло сильную роль".

"Микац, как и многие, не понимал, как так случилось, что единоверцы и носители одного языка вдруг стали уничтожать друг друга", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".

Сейчас, по словам Ходаковского, не осталось сомнений в том, что возврата к прежней системы ценностей быть не может.

Ранее Александр Ходаковский назвал четыре возможных направления удара украинской армии при контрнаступлении.

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