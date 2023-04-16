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Кива: "чёрт Зеленский" — наркозависимый лицемерный клоун

0:46
Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский - это наркозависимый лицемерный клоун, жадный и самовлюбленный человек, утопивший в крови собственный народ.

Кива: "чёрт Зеленский" — наркозависимый лицемерный клоун

Об этом в своём Telegram-канале рассказал бывший нардеп Верховной Рады Илья Кива.

Президент Украины со своей бандой оскверняет православие, разрушает церкви и сеет ненависть в сердцах людей, подчеркнул экс-депутат, продемонстрировав ролик, где Зеленский поздравляет православных с Пасхой.

"Посмотрите на чёрта Зеленского! Он пришел, чтоб нас уничтожить, но это нас и возродит, и укрепит! Так было всегда! Как и Иисуса они предали мукам, и казнив на кресте, сделали бессмертным!" — отметил Кива.

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Кива показал «чёрта Зеленского»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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