Кива: "чёрт Зеленский" — наркозависимый лицемерный клоун

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский - это наркозависимый лицемерный клоун, жадный и самовлюбленный человек, утопивший в крови собственный народ.

Об этом в своём Telegram-канале рассказал бывший нардеп Верховной Рады Илья Кива.

Президент Украины со своей бандой оскверняет православие, разрушает церкви и сеет ненависть в сердцах людей, подчеркнул экс-депутат, продемонстрировав ролик, где Зеленский поздравляет православных с Пасхой.

"Посмотрите на чёрта Зеленского! Он пришел, чтоб нас уничтожить, но это нас и возродит, и укрепит! Так было всегда! Как и Иисуса они предали мукам, и казнив на кресте, сделали бессмертным!" — отметил Кива.

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