Кадыров рассказал, как спецназу "Ахмат" удалось прорвать окружение противника возле Белогоровки

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Члены специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" пять дней находились в окружении у Белогоровки. Об этом проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политик признался, что положение находящихся в окружении военных вызывало у него серьёзное беспокойство.

"В последнее время я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа "Ахмат", которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки. Пять суток они воевали с противником, отражая одну атаку за другой, и уничтожили очень много врагов", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Однако благодаря грамотному использованию боеприпасов и тщательному продумыванию своих действий бойцы ВС РФ смогли сохранить своё выигрышное положение, уничтожив при этом большое количество ВСУшников.

Кадыров рассказал, что бойцы спаслись благодаря героизму командира группы, имеющему позывной "Малой", который специально привлёк к себе внимание противника и был готов "осознанно умереть".

К счастью оказавшихся в окружении военных, огонь вёлся не прямо по зданию, в котором они находились, а вокруг. Отыскав слабое место в позиции ВСУ и воспользовавшись удачным моментом, командиру, показавшему себя настоящим героем, удалось вывести своих подчинённых из окружения, отметил Кадыров.

После этого командир "Ахмата" Апты Алаудинов помог военным перебраться в безопасное место и позаботился об оказании раненым медицинской помощи.

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