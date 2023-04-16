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FT: контрнаступление ВСУ будет очень сложным и опасным

1:11
Силовые структуры

Британские военные эксперты прогнозируют, чем закончится ожидаемое контрнаступление ВСУ. Все они пришли к мнению, что украинские боевики будут разгромлены российскими солдатами. Об этом пишет Financial Times.

FT: контрнаступление ВСУ будет очень сложным и опасным

В случае, если ВСУ попытаются пойти в атаку на возведённые Россией линии обороны, их ждут многочисленные препятствия, отметили аналитики.

ВСУ при попытке продвижения на русские рубежи рискуют нарваться на хорошо укреплённые позиции, заминированные поля и противотанковые рвы. Националисты также не имеют необходимого количества авиации, которая нужна для поддержки наступающих частей.

Любая наступательная операция боевиков киевского режима имеет высокие шансы обернуться разгромным поражением, считают британские эксперты.

По их мнению, противостоять украинским войскам будут более 140 тысяч российских солдат на почти километровой линии фронта.

При этом ВСУ уже потеряли значительную часть своих опытных бойцов — по оценкам, до 120 тысяч человек, заключили авторы публикации.

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Слив данных о наступлении ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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