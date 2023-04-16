FT: фронт посыплется и русские побегут, если атака ВСУ будет "мощной и быстрой"

Военные эксперты Financial Times оценили украинское контрнаступление с задачей прорыва российских линий обороны как "очень высокорисковое дело".

Бывший офицер британского Королевского инженерного корпуса Ник Ганнелл, заявил, что для этого нужна сыгранность всего гигантского общевойскового оркестра. По мнению собеседника издания, риски для Украины усугубляются тем, что на фронте она не имеет господства в воздухе.

Российская авиация сможет "раздавить украинскую специальную инженерную технику, считает он.

Ещё один отставной британский офицер Глен Грант полагает, что ВСУ могут добиться успеха в наступлении при условии молниеносной атаки.

"Если украинская атака будет мощной и быстрой и сможет зайти в тыл к русским, то фронт посыплется и русские побегут… так же, как бежали во время контрнаступления под Харьковом", — цитирует слова Гранта FT.

Все окопы и траншеи окажутся бесполезными, если такое бегство произойдёт, заключил военный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.