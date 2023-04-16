Прапорщик Марченко предложил получившим подарки на 23 февраля отправиться в зону СВО

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские мужчины должны отправляться добровольцами на фронт, чтобы исполнить свой долг перед родиной. Об этом заявил прапорщик Сергей Марченко. На данный момент он находится в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Марченко рассказал, что он не проходил по возрасту. Однако решил встать на защиту родины и сказал жене, что получил повестку.

"Но потом ей в полку сказали, что пошёл добровольцем", — отметил прапорщик в беседе с военкором "Комсомольской правды".

Кроме того, Марченко убеждён, что все мужчины должны последовать его примеру.

"Кто себя считает мужчиной, кто на 23 февраля получает подарки, но сидит дома, я считаю, вам нужно прийти в военкомат добровольцами, встать в строй и защищать страну!" — заявил он.

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