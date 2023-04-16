Российские мужчины должны отправляться добровольцами на фронт, чтобы исполнить свой долг перед родиной. Об этом заявил прапорщик Сергей Марченко. На данный момент он находится в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.
Марченко рассказал, что он не проходил по возрасту. Однако решил встать на защиту родины и сказал жене, что получил повестку.
"Но потом ей в полку сказали, что пошёл добровольцем", — отметил прапорщик в беседе с военкором "Комсомольской правды".
Кроме того, Марченко убеждён, что все мужчины должны последовать его примеру.
"Кто себя считает мужчиной, кто на 23 февраля получает подарки, но сидит дома, я считаю, вам нужно прийти в военкомат добровольцами, встать в строй и защищать страну!" — заявил он.
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