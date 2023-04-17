Минобороны: войска группировки "Центр" отбили две контратаки ВСУ в Донбассе

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные РФ, представляющие группировку "Центр", отразили две контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Червоной Дибровы и Ямполовки.

По словам руководителя пресс-службы группировки "Центр" Александра Савчука, на Червоно-Дибровском участке российские бойцы заметили штурмовую группу 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии, передвигающуюся на спецтехнике. Он отметил, что армейская авиация РФ ракетным ударом уничтожила живую силу и вооружение ВСУ, в результате чего Украина понесла серьёзные потери.

Как пояснил представитель Минобороны, на Ямполовском участке украинский взвод пытался вновь установить контроль над утраченными позициями, однако российские подразделения сорвали планы Киева. Савчук добавил, что ВС РФ нанесли удары по ВСУ, применив ствольную артиллерию.

"Противник был отброшен на ранее занимаемые позиции", — сообщил начальник пресс-центра журналистам.

Он также прокомментировал ситуацию в районе Красного Лимана. В этой зоне боёв ВСУ лишились опорных пунктов, склада с боеприпасами и пункта временного размещения после российских артиллерийских атак. Помимо этого, система противовоздушной обороны сокрушила беспилотник ВСУ.

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