Сиротюк: армия России просто-напросто сносит позиции ВСУ артиллерией

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске армия России планомерно уничтожает украинские позиции, пользуясь подавляющим преимуществом в артиллерии.

Об этом сообщил бывший депутат Рады, член националистического формирования Юрий Сиротюк.

"В Бахмуте 24/7 работает вражеская артиллерия, авиация, РСЗО. Если на других направлениях кто-то говорит, что есть какой-то снарядный голод, то здесь его нет. Сейчас бои идут в районе железнодорожного вокзала. Противник не штурмует, а просто сносит всё своей артиллерией", — отметил неонацист.

По его словам, у ВСУ как раз наблюдается снарядный голод, а о паритете сил нет и речи. И если русские могут использовать снарядов сколько угодно, то украинская армия вынуждена экономить, пишет "ПолитНавигатор".

У ВСУ нехватка артиллерийских снарядов, дальних систем и современной авиации, подытожил Сиротюк.