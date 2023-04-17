Шойгу на встрече с Путиным доложил о внезапной проверке Тихоокеанского флота

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В понедельник, 17 апреля, состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Министр рассказал президенту об учениях на Тихоокеанском флоте.

Об этом написали на официальном сайте руководителя России. Во время беседы он отметил, что армия страны действует преимущественно в зоне военной спецоперации, однако флот необходимо развивать.

"Первый этап внезапной проверки действительно прошёл на очень высоком уровне", — подчеркнул Путин.

Вместе с этим Шойгу сообщил, что заключительный этап проверки начнётся 18 апреля.

Ранее Pravda.Ru связала учения с предупреждением США и Японии о готовности Москвы к ядерной войне.

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