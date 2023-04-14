Тревога на Тихоокеанском флоте: жёсткий сигнал Японии и США

4:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Внезапная проверка боеготовности ТОФ РФ проводится с целью предупредить США и Японию о готовности РФ к ядерной войне. Не исключён и фактор Китая.

Главный противник в АТР — Япония

Минобороны РФ в 9 утра по Владивостокскому времени 14 апреля объявило о начале внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ). Все воинские части ТОФ были подняты по тревоге, боевые корабли и подлодки вышли из пунктов дислокации для перехода в районы учений.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в мероприятии задействованы Воздушно-космические силы, воинские части обеспечения. Основной целью проверки, по его словам, является "наращивание возможностей по отражению агрессии вероятного противника с морских направлений".

Сергей Шойгу уточнил, что будут "отработаны действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин". То есть назван главный потенциальный противник в Азиатско-Тихоокеанском регионе ( АТР) — Япония.

Предупреждение США о готовности к ядерной войне

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок к применению оружия, как известно, это ядерное оружие.

Ранее в СМИ отмечалось, что в 2024–2025 годах в составе ТОФ будет создана дивизия подводных лодок — носителей беспилотных аппаратов "Посейдон" с ядерной боевой частью. В состав нового соединения войдут атомные подлодки "Белгород" и "Хабаровск", которые часто называют "субмаринами судного дня". Это часть ядерной триады, которая направлена прямо на побережье США и практически неуловима.

Планируется также, что корабли ТОФ выполнят ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована дальняя авиация.

Очевидно, что объявленные учения — это не только ответ стремительно милитаризирующейся Японии (раздаются призывы в США включить её в НАТО) и усилению западных военных блоков в АТР (QUAD и АUКUS). Также РФ показывает, что готова к ядерной войне.

"Демонстрация готовности уничтожить США и Евросоюз для решения украинской проблемы полезна", — пишет политолог Сергей Марков в Telegram.

Не исключены согласованные действия с Китаем

Также не исключено, что действия согласованны с Пекином, который сейчас параллельно проводит учения вблизи Тайваня. Имея в виду визит в Москву министра обороны КНР 16 апреля и слова Си Цзиньпина о необходимость усилить подготовку к "реальным боевым действиям", которые он произнёс в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК в провинции Гуандун.

В этом плане, это тоже определённый сигнал Западу о готовности РФ помочь Китаю, который не располагает мощным атомным подводным флотом.

Реакция в западных СМИ

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков назвал внезапную проверку на ТОФ "обычной практикой для оценки боеготовности ВС РФ", которая не связана с планами расширения НАТО в АТР. Но дипломатия — это одно, а "реалполитик" — совсем другое.

В Японии считают, что учения призваны жёстко сдерживать США и Японию.

CBSNews вспоминает, что в феврале российский противолодочный эсминец преследовал американскую подводную лодку вблизи Курильских островов, а также то, что в последние годы Россия нарастила свое военное присутствие на островах, разместив там современные истребители, противокорабельные ракеты и системы ПВО.

Miror пишет, что огневая мощь Тихоокеанского флота ещё с советских времен считалась главным оружием Москвы в ответных ударах, и сейчас проверяется его готовность "к ответному ядерному удару по Западу".

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