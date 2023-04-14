Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Тревога на Тихоокеанском флоте: жёсткий сигнал Японии и США

4:14
Силовые структуры » Министерство обороны

Внезапная проверка боеготовности ТОФ РФ проводится с целью предупредить США и Японию о готовности РФ к ядерной войне. Не исключён и фактор Китая.

Тревога на Тихоокеанском флоте: жёсткий сигнал Японии и США

Главный противник в АТР — Япония

Минобороны РФ в 9 утра по Владивостокскому времени 14 апреля объявило о начале внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ). Все воинские части ТОФ были подняты по тревоге, боевые корабли и подлодки вышли из пунктов дислокации для перехода в районы учений.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в мероприятии задействованы Воздушно-космические силы, воинские части обеспечения. Основной целью проверки, по его словам, является "наращивание возможностей по отражению агрессии вероятного противника с морских направлений".

Сергей Шойгу уточнил, что будут "отработаны действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин". То есть назван главный потенциальный противник в Азиатско-Тихоокеанском регионе ( АТР) — Япония.

Предупреждение США о готовности к ядерной войне

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок к применению оружия, как известно, это ядерное оружие. 

Ранее в СМИ отмечалось, что в 2024–2025 годах в составе ТОФ будет создана дивизия подводных лодок — носителей беспилотных аппаратов "Посейдон" с ядерной боевой частью. В состав нового соединения войдут атомные подлодки "Белгород" и "Хабаровск", которые часто называют "субмаринами судного дня". Это часть ядерной триады, которая направлена прямо на побережье США и практически неуловима.

Планируется также, что корабли ТОФ выполнят ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована дальняя авиация.

Очевидно, что объявленные учения — это не только ответ стремительно милитаризирующейся Японии (раздаются призывы в США включить её в НАТО)  и усилению западных военных блоков в АТР (QUAD и АUКUS). Также РФ показывает, что готова к ядерной войне.

"Демонстрация готовности уничтожить США и Евросоюз для решения украинской проблемы полезна", — пишет политолог Сергей Марков в Telegram.

Не исключены согласованные действия с Китаем

Также не исключено, что действия согласованны с Пекином, который сейчас параллельно проводит учения вблизи Тайваня. Имея в виду визит в Москву министра обороны КНР 16 апреля и слова Си Цзиньпина о необходимость усилить подготовку к "реальным боевым действиям", которые он произнёс в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК в провинции Гуандун.

В этом плане, это тоже определённый сигнал Западу о готовности РФ помочь Китаю, который не располагает мощным атомным подводным флотом. 

Реакция в западных СМИ

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков назвал внезапную проверку на ТОФ "обычной практикой для оценки боеготовности ВС РФ", которая не связана с планами расширения НАТО в АТР. Но дипломатия — это одно, а "реалполитик" — совсем другое.

В Японии считают, что учения призваны жёстко сдерживать США и Японию.

CBSNews вспоминает, что в феврале  российский противолодочный эсминец преследовал американскую подводную лодку вблизи Курильских островов, а также то, что в последние годы Россия нарастила свое военное присутствие на островах, разместив там современные истребители, противокорабельные ракеты и системы ПВО.

Miror пишет, что огневая мощь Тихоокеанского флота ещё с советских времен считалась главным оружием Москвы в ответных ударах, и сейчас проверяется его готовность "к ответному ядерному удару по Западу".

Читайте по теме: Дандыкин рассказал о судьбе советского корабля "Пантелеев": Рабочая лошадка ТОФ

Daily Mail: торпеда "Посейдон" способна полностью разрушить прибрежные города Британии

У России ещё есть и Тихоокеанский флот, о котором все почему-то забыли

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Большой десантный корабль «Пересвет». Высадка морского десанта
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы китай япония сергей шойгу сергей герасимов
Новости
РВ: российские десантники бросили резервы на штурм у Бахмута, стремясь замкнуть котёл
​​France 24 показал сюжет из лагеря военных РФ и назвал "вражеским" контрнаступление Украины
Украинский телеканал выпустил фильм, призывающий расправиться с Симоньян, Киселёвым и Скабеевой
В Октябрьском районе Новосибирска прокуратура пресекла деятельность "автомобильной АЗС"
Онищенко о росте заболеваемости коронавирусом: доминируют омикрон и микробы
Diablo 4: Какие изменения внесли в игру после бета-тестирования
Боец ВСУ рассказал, как ему обрадовались в Артёмовске, подумав, что он — российский солдат
Sony хочет сделать NPC в своих играх более реалистичнее
РВ: "Танки Abrams уже на Украине" — психологическая операция Киева
Dying Light 2: Обновление "Gut Feeling" будет представлено 20 апреля
Популярное
Зеленский объявил войну региональным руководителям

Зеленский стремится установить жёсткую вертикаль власти.

РИА Новости: под ударом Зеленского оказались все ключевые города Украины
РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
В США замечен захваченный на Украине российский танк
Стало известно, что скрывается за учениями в Польше
В СНБО Украины назвали условие для окончания СВО
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Стали известны подробности удара "Кинжалом" по генералам НАТО и США
В зоне СВО появилось новое оружие: сухопутно-морской боевой гибрид
Картаполов заявил о "вое пропиндосской шушеры" после закона о повестках
Картаполов заявил о "вое пропиндосской шушеры" после закона о повестках
Последние материалы
Украинский телеканал выпустил фильм, призывающий расправиться с Симоньян, Киселёвым и Скабеевой
Макфол объяснил, почему Байдену ни в коем случае нельзя возвращать России её активы
В Октябрьском районе Новосибирска прокуратура пресекла деятельность "автомобильной АЗС"
Онищенко о росте заболеваемости коронавирусом: доминируют омикрон и микробы
Diablo 4: Какие изменения внесли в игру после бета-тестирования
Боец ВСУ рассказал, как ему обрадовались в Артёмовске, подумав, что он — российский солдат
Sony хочет сделать NPC в своих играх более реалистичнее
РВ: "Танки Abrams уже на Украине" — психологическая операция Киева
Dying Light 2: Обновление "Gut Feeling" будет представлено 20 апреля
В парламенте Армении назвали "непонятным" требование России объяснить учения с НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников