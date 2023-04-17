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Скотт Риттер: Запад хочет втянуть Россию в конфликт с Грузией, поскольку Украина проигрывает

1:06
Силовые структуры

Западные страны намерены втянуть РФ в вооружённый конфликт с Грузией, ведь украинская армия проигрывает в противостоянии с Москвой. Такое мнение выразил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Скотт Риттер: Запад хочет втянуть Россию в конфликт с Грузией, поскольку Украина проигрывает

По словам бывшего военного, Вашингтон и его партнёры мечтают, чтобы Грузия пошла на самопожертвование для отвлечения российского внимания от боевых действий на Украине. При этом он добавил, что такой сценарий вряд ли существенно изменит мировую обстановку. Как пояснил экс-разведчик, у Грузии нет шансов на успешную борьбу с армией РФ.

"Запад хочет, чтобы грузины открыли второй фронт", — подчеркнул Риттер в эфире Red Pilled TV.

Кроме того, бывший офицер обратил внимание на то, что киевский режим сейчас находится в отчаянии из-за тяжёлого положения ВСУ на линии соприкосновения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о планах Запада создать второй фронт в Грузии и Молдавии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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