Скотт Риттер: Запад хочет втянуть Россию в конфликт с Грузией, поскольку Украина проигрывает

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные страны намерены втянуть РФ в вооружённый конфликт с Грузией, ведь украинская армия проигрывает в противостоянии с Москвой. Такое мнение выразил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

По словам бывшего военного, Вашингтон и его партнёры мечтают, чтобы Грузия пошла на самопожертвование для отвлечения российского внимания от боевых действий на Украине. При этом он добавил, что такой сценарий вряд ли существенно изменит мировую обстановку. Как пояснил экс-разведчик, у Грузии нет шансов на успешную борьбу с армией РФ.

"Запад хочет, чтобы грузины открыли второй фронт", — подчеркнул Риттер в эфире Red Pilled TV.

Кроме того, бывший офицер обратил внимание на то, что киевский режим сейчас находится в отчаянии из-за тяжёлого положения ВСУ на линии соприкосновения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о планах Запада создать второй фронт в Грузии и Молдавии.

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