Лавров: Запад пытается создать "второй фронт" в Грузии и Молдавии

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад намерен сформировать "второй фронт" в Грузии и Молдавии. Также министр указал на польских военных возле границы с Белоруссией.

"Совокупность этих факторов не даёт никому расслабляться, мы и не расслабляемся, всё видим и учитываем", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства во время пресс-конференции после рабочей поездки в Узбекистан.

По словам Лаврова, Грузия не согласилась на открытие "второго фронта". Власти страны проявили ответственность, добавил министр.

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