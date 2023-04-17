МК: войска ВС РФ заметили в зоне СВО признаки приближающегося наступления ВС Украины

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Вашингтоне, что масштабное наступление ВСУ начнётся в ближайшее время с целью восстановления границ 1991 года, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области и Крым. Он также совершил блиц-тур в Канаду и США, чтобы выпросить дополнительное оружие для Украины.

Военные эксперты отмечают признаки скорого движения на линии фронта. Telegram-канал "Старше Эдды", ссылаясь на информацию с передовой, отмечает, что ВСУ усилили обстрелы позиций ВС РФ и тылов с использованием американских реактивных систем "Хайммерс" и своих ракет "Ольха". По всей линии фронта "чувствуется напряжение перед грядущими событиями". В частности, прогнозируется возможность массированных атак боевых дронов.

Как отмечает "МК", по-видимому, российское командование не принимает позиции стороннего наблюдателя. Фиксируются подготовки противника, на которые реагируют предупредительными ударами. В выходные ВС России нанесли удар по складам и расположению частей ВСУ в областях Украины, приграничных с РФ, с использованием корректируемых авиабомб.