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Sky News: Майкл Кларк заявил о последнем шансе на контрнаступление у ВС Украины

0:53
Силовые структуры

Экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк заявил, что ВС Украины имеют только один шанс на успешное контрнаступление на востоке страны. В эфире телеканала Sky News он выразил опасение, что Запад может утомиться от продолжительного противостояния, если конфликт не будет разрешен решительным образом.

Sky News: Майкл Кларк заявил о последнем шансе на контрнаступление у ВС Украины

Кларк подчеркнул, что Украина сосредоточила 16 новых бригад для контрнаступления, состоящих из 90-100 тыс. военнослужащих на востоке страны. Однако на данный момент нет признаков начала наступления.

"Запад рискует получить усталость от военных действий, если конфликт закончится просто ещё большим тупиком. Это никому не принесёт пользы. Так что в каком-то смысле у украинцев есть только один шанс", — считает Кларк.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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