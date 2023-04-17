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Военные РФ взяли в плен в лесу под Кременной сержанта армии США

1:09
Силовые структуры

Российские военные взяли в плен в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) сержанта армии США. Кадры его допроса появились в Telegram-каналах.

Военные РФ взяли в плен в лесу под Кременной сержанта армии США

Пленный заявил, что его зовут Энтони, сейчас он проживает в Польше. На территорию Украины ему помог попасть друг — бывший морской пехотинец. Сержант был инструктором по огневой подготовке в "Интернациональном легионе" вооружённых сил Украины (ВСУ).

Также американец рассказал, что в подразделении были представители США, Грузии, Нидерландов и Польши, а его непосредственным командиром был Патридж Дэйн, однако он его давно не видел. Скорее всего, он погиб, предположил Энтони.

По словам сержанта, в плен его взяли во время выполнения задания в лесу под Кременной. Подразделение попало под артиллерийский обстрел, инструктора бросили свои же наёмники, так как вытаскивать его было опасно. Он хотел покончить с собой, чтобы не сдаваться, однако ему не дали этого сделать русские солдаты. А затем спасли военные врачи.

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Слив данных о наступлении ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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