Суздальцев: Россия одержала неожиданную для Запада победу на Украине

Той Незалежной, в которую Россия ввела ВС РФ в феврале 2022 года, больше не существует.

Об этом сообщил политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, первую армию Украины, воевавшую советским оружием, русская армия уничтожила, от неё остался лишь личный состав, но технику истребили. Для второй армии в ВСУ притащили советской техники с Восточной Европы, добавили "Джавелины", "Байрактары". Эту вторую армию тоже ВС РФ истребили к декабрю, отметил аналитик.

Но Запад и не думает отказываться от авантюры с Украиной. Из неё он сознательно сделал жертву, а Киев на это согласился.

"На суше мы блок НАТО сдерживаем, это одна из наших побед, достигнутых осенью прошлого года. Это неожиданно для Запада. Но нужно учитывать, что есть еще воздух, космос, океаны, где тоже надо отстаивать наши интересы", — подытожил Суздальцев.