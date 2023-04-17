Newsweek: США и альянс НАТО совершили 89 разведывательных полётов над Чёрным морем

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские журналисты проанализировали оказавшиеся в Сети секретные сведения Минобороны США и заявили, что с сентября по февраль Вашингтон и военно-политический блок НАТО осуществили 16 пилотируемых и 73 беспилотных разведывательных полёта над Чёрным морем.

"Все миссии проходили к югу от Крыма", — подчеркнули в Newsweek.

При этом военные не нарушали установленную Пентагоном зону, добавили в СМИ. Её обозначили чиновники после инцидента с разведывательным самолётом RC-135.

Ранее в The New York Times заявили, что НАТО готовится к войне с Россией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.