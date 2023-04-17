Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор: внезапное вторжение Польши на Украину будет катастрофой

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США и Польша готовы внезапно вторгнуться в Западную Украину. Всё это приведёт к прямому конфликту с Россией, что грозит Киеву неизбежной катастрофой. Такой сценарий озвучил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска в Западную Украину", — предупредил офицер.

По его словам, американские военные осведомлены о таком сценарии и откровенно боятся его. Как и рядовые граждане США.

По словам Макгрегора, американские войска не готовы к прямому контакту с российской армией. Кроме того, при таком развитии событий локальный конфликт может перерасти в глобальный.

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