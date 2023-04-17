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Немецкому танку Leopard 2A4 оторвало башню ещё до боёв с российскими войсками

0:36
Силовые структуры

Украинские танкисты уничтожили новейший Leopard 2A4 даже не успев поучаствовать в боях. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".

Немецкому танку Leopard 2A4 оторвало башню ещё до боёв с российскими войсками

По информации авторов, в ходе подготовки в Польше экипаж решил спуститься на танке с крутого холма. Однако, из-за слабой подготовки танкисты не смогли правильно рассчитать крутизну спуска.

В итоге танк воткнулся стволом орудия в землю и ему оторвало башню. О состоянии машины можно судить по фото, которое прикрепили авторы поста.

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Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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