Немецкому танку Leopard 2A4 оторвало башню ещё до боёв с российскими войсками

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские танкисты уничтожили новейший Leopard 2A4 даже не успев поучаствовать в боях. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".

По информации авторов, в ходе подготовки в Польше экипаж решил спуститься на танке с крутого холма. Однако, из-за слабой подготовки танкисты не смогли правильно рассчитать крутизну спуска.

В итоге танк воткнулся стволом орудия в землю и ему оторвало башню. О состоянии машины можно судить по фото, которое прикрепили авторы поста.

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