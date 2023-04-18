Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) прощупывают оборону российских подразделений на Угледарском направлении перед контрнаступлением. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
По его словам, именно в этой зоне боевых действий Киев готовит полномасштабную атаку, чтобы создать логистические трудности для войск РФ.
"Из района Угледара возможен один из основных ударов ВСУ в направлении Волновахи с целью перерезать мариупольскую трассу как минимум", — уточнил Котенок в Telegram-канале.
Он добавил, что, судя по планам киевского режима, наступление украинских подразделений должно значительно усложнить снабжение российской группировки на данном направлении. При этом главный удар военные ВСУ, скорее всего, попытаются реализовать на участке Мариуполь — Бердянск, заключил корреспондент.
Ранее стало известно, что десантно-штурмовые группы украинской армии начали крупную атаку в районе Павловки под Угледаром. ВС России отразили удары противника и помешали ему продвинуться вперёд.
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