Котенок: один из основных ударов ВСУ при контрнаступлении возможен из района Угледара

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) прощупывают оборону российских подразделений на Угледарском направлении перед контрнаступлением. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

По его словам, именно в этой зоне боевых действий Киев готовит полномасштабную атаку, чтобы создать логистические трудности для войск РФ.

"Из района Угледара возможен один из основных ударов ВСУ в направлении Волновахи с целью перерезать мариупольскую трассу как минимум", — уточнил Котенок в Telegram-канале.

Он добавил, что, судя по планам киевского режима, наступление украинских подразделений должно значительно усложнить снабжение российской группировки на данном направлении. При этом главный удар военные ВСУ, скорее всего, попытаются реализовать на участке Мариуполь — Бердянск, заключил корреспондент.

Ранее стало известно, что десантно-штурмовые группы украинской армии начали крупную атаку в районе Павловки под Угледаром. ВС России отразили удары противника и помешали ему продвинуться вперёд.

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