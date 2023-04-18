РВ: в Артёмовске пылают пожары после мощнейших бомбовых ударов

После массированного бомбового удара, который нанесла российская авиация вечером 17 апреля по скоплениям ВСУ в Артёмовске (Бахмуте), в городе загорелись мощные пожары.

По сообщениям местных жителей, огромное зарево видно из соседних населённых пунктов с расстояния в 30 километров.

"Бахмут пылает после мощнейших бомбовых ударов. Вечером по обороне ВСУ в городе были нанесены бомбовые удары, столбы дыма от них видели даже жители соседней Константиновки", — пишет издание "Русская весна".

Как уточнили репортёры, огонь пылает над разбомбленным районом.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, записанный солдатом ВСУ, в котором он предлагает "валить" всех жителей Артёмовска, ждущих прихода российских сил.

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