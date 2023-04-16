Солдат ВСУ предложил "валить" всех жителей Артёмовска, ждущих прихода ВС РФ

Военнослужащие артёмовского гарнизона ВСУ постоянно сталкиваются с нежеланием местных жителей эвакуироваться на территорию Украины перед приходом российских сил.

В соцсетях распространяется видеоролик, записанный двумя украинскими солдатами. Во время патрулирования города, в котором идут боевые действия, они встречают местных жителей, спокойно сидящих у подъездов своих домов и не желающих уезжать.

"Я не могу понять: почему мы вот этих всех ждунов не валим?" — интересуется голос за кадром у своего сослуживца, не выбирая выражений.

Несмотря на то что ДНР и ЛНР отказались признавать киевский режим ещё девять лет назад, националисты не могут понять: Донбасс был и будет русским, комментируют ролик российские военкоры.

Ранее советник украинского президента заявил, что готов "физически зачистить" всех пророссийски настроенных граждан Украины.

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