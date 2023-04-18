Марочко: гражданам Украины отказывают в лечении из-за наплыва раненых солдат ВСУ

Жителям Днепропетровской и Харьковской областей Украины отказывают в предоставлении медицинской помощи из-за наплыва раненых военных ВСУ в больницы. Об этом заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Он обратил внимание на нехватку квалифицированных медицинских кадров для лечения гражданского населения Украины во время конфликта. Как пояснил подполковник, многие врачи задействованы в спасении травмированных боевиков. По его словам, для рядовых жителей Украины не остаётся мест в больницах.

"В Харьковской и Днепропетровской областях все медучреждения переполнены военнослужащими", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее подполковник сообщил о росте небоевых потерь среди солдат ВСУ на Артёмовском направлении из-за употребления суррогатного алкоголя.

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