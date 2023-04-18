Военкор Руденко: Начинает оживать фронт, ВСУ прощупывают нашу оборону

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С вечера 17 апреля украинские силы ведут разведку боем на многих участках линии соприкосновения, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

"Начинает оживать фронт. Со вчерашнего дня работает плотно наша авиация, не давая скапливаться врагу", — добавил он в своём Telegram-канале.

Ракетными и бомбовыми ударами ВВС РФ "разметали по окрестным лесам и железо (технику ВСУ. — Прим. ред.), и, к сожалению, бездумных людей, которые могли бы жить и растить детей", отметил репортёр.

Если режим Зеленского не изменит своего отношения к украинцам и не перестанет бросать на убой граждан страны, уже вскоре киевским властям придётся бежать, чтобы собственный народ не поднял их на вилы, резюмировал Руденко.

Ранее отставной подполковник НМ ДНР сообщил, что украинское командование перебросило на Купянское направление 100 солдат и военную технику.

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