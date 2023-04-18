Марочко: Киев перебросил на Купянское направление 100 солдат и военную технику

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинским командованием под населённый пункт Табаевка Харьковской области было переброшено подкрепление ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, разведчики засекли колонну военной техники и около 100 военнослужащих противника.

"В район населенного пункта Табаевка прибыла колонна техники с личным составом численностью до роты. Сейчас в данном районе идут активные работы по маскировке", — добавил он в интервью агентству ТАСС.

Марочка отметил, что координаты пункта временной дислокации солдат и место стоянки техники ВСУ уже известно.

Ранее военный специалист объяснил, как ВС РФ удаётся планомерно уничтожать личный состав неприятеля в Артёмовске.

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