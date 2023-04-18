Украинским командованием под населённый пункт Табаевка Харьковской области было переброшено подкрепление ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, разведчики засекли колонну военной техники и около 100 военнослужащих противника.
"В район населенного пункта Табаевка прибыла колонна техники с личным составом численностью до роты. Сейчас в данном районе идут активные работы по маскировке", — добавил он в интервью агентству ТАСС.
Марочка отметил, что координаты пункта временной дислокации солдат и место стоянки техники ВСУ уже известно.
Ранее военный специалист объяснил, как ВС РФ удаётся планомерно уничтожать личный состав неприятеля в Артёмовске.
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