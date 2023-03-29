РИА Новости: ВС России в зоне СВО получили несколько сотен новых танков Т-90М и Т-72Б3М

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения, выполняющие задачи по демилитаризации и денацификации Украины, получили сотни новых танков напрямую от производителей.

"К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков", — сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Собеседник пояснил журналистам, что основную часть боевых машин составили новейшие танки Т-90М "Прорыв" и более экономичные Т-72Б3М, прошедшую глубокую модернизацию.

Источник добавил, что эти машины "наголову превосходят" западные аналоги, которые уже имеются у ВСУ или были обещаны странами НАТО украинской армии.

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